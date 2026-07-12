Un incidente stradale sulla tangenziale di Andria, tra sabato e domenica, ha causato un morto e due feriti. Un giovane di 21 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato in direzione Corato. Sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine per accertare le cause dello scontro. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone ferite.

Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sulla tangenziale di Andria in direzione Corato. Dei due feriti la più grave è una trentenne trasportata in codice rosso in ospedale, mentre le condizione dell'altro non sarebbero gravi. Tre le auto coinvolte: si tratta di una Citroen C3 che avrebbe tamponato una piccola utilitaria, sulla quale c'era la vittima, che dopo l'impatto avrebbe invaso la corsia finendo contro una 500 su cui viaggiava la 30enne rimasta ferita. Le auto sono state sequestrate. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scontro tra auto ad Andria: morto un 21enne, due feriti

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