Due piloti sono morti ieri al circuito di Brno durante il Campionato Alpe Adria. L’austriaco di 32 anni e il rumeno di 43 sono caduti e hanno riportato ferite gravissime. Nonostante i tentativi di soccorso, sono deceduti a seguito delle lesioni riportate. La gara è stata interrotta e si stanno svolgendo le indagini sulla dinamica dell’incidente.

Due piloti di motociclismo, l’austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus-Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri al circuito di Brno in Repubblica Ceca durante il Campionato motociclistico Alpe Adria. Mentre l’èlite mondiale del MotoGP e WorldSBK è impegnata rispettivamente al Sachsenring e al Donington Park, a Brno si è verificato un grave incidente. Steinmayr, fermatosi sulla pista per un problema tecnico subito dopo la partenza della gara della categoria Stk1000Sbk, è stato centrato da Rus. L’austriaco è deceduto sul posto, il rumeno in ospedale. Adrian Rus-Sinner era anche un noto vlogger nella comunità degli appassionati di motociclismo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Tragedia a Brno nel campionato Alpe Adria: morti i piloti Philipp Steinmayr e Adrian Rus-Sinner

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Tragedy at Masaryk Brno Circuit: Adrian Rus Sinner & Philipp Steinmayr Lose Lives in Alpe Adria Race

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Tragico incidente sulla pista di Brno, morti due piloti nel Campionato Alpe Adria x.com

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