Due piloti sono deceduti durante una gara della categoria Superstock 1000 Superbike al circuito di Brno, in Repubblica Ceca. L’incidente è avvenuto durante la partenza e ha coinvolto un pilota austriaco e uno romeno. I nomi sono Philipp Steinmayr e Adrian Rus. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei piloti prima dell’impatto. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Due piloti sono morti sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, durante una gara della categoria Superstock 1000Superbike dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmayr e del romeno Adrian Rus. «Con profondo dolore, il Campionato Mondiale Endurance Fim ha appreso della morte di Philipp Steinmayr e Adrian Rus, in seguito a un incidente durante una prova del Campionato Internazionale Alpe Adria all'Automotodrom Brno», scrive in una nota la FIM Endurance World Championship. Il circuito ha reso noto che l'incidente e' avvenuto in partenza, poi le successive gare sono state annullate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Morti due piloti sul circuito di Brno: sono l'austriaco Philipp Steinmayr e il romeno Adrian Rus, terribile incidente in partenza

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MOTO A BRNO, morti due piloti durante la gara: le vittime sono Philipp Steinmayr e Adrian Rus

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