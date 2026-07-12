Due motociclisti sono deceduti dopo un incidente durante il Campionato Alpe Adria al circuito di Brno. L’austriaco di 32 anni e il rumeno di 43 hanno subito ferite gravi nella caduta di ieri. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma entrambi sono deceduti successivamente. La gara è stata sospesa. La causa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Due piloti di motociclismo, l’austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus-Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri al circuito di Brno in Repubblica Ceca durante il Campionato motociclistico Alpe Adria. Mentre l’èlite mondiale del MotoGP e WorldSBK è impegnata rispettivamente al Sachsenring e al Donington Park, a Brno si è verificato un grave incidente. Steinmayr, fermatosi sulla pista per un problema tecnico subito dopo la partenza della gara della categoria Stk1000Sbk, è stato centrato da Rus. L’austriaco è deceduto sul posto, il rumeno in ospedale. Adrian Rus-Sinner era anche un noto vlogger nella comunità degli appassionati di motociclismo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Morti due motociclisti durante la gara Alpe Adria a Brno in Repubblica Ceca

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