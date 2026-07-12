Tragedia a Brno incidente alla partenza della gara di motociclismo | morti due piloti

Due piloti sono deceduti durante una gara di motociclismo sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, che faceva parte dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship nella categoria Superstock 1000 Superbike. L’incidente è avvenuto alla partenza della competizione. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di partecipanti coinvolti. La gara è stata interrotta subito dopo l’accaduto.

Due piloti sono morti sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, durante una gara della categoria Superstock 1000Superbike dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship. Si tratta dell’austriaco Philipp Steinmayr e del rumeno Adrian Rus. L’incidente è avvenuto ieri, sabato 11 luglio, poco dopo la partenza. Tutte le gare successive sono state annullate. La nota delle federazioni. «La Federazione Europea di Motociclismo (FIM Europe), l’Unione Motociclistica di Alpe Adria, l’Academy (promotore della competizione), la Federazione Motoristica Rumena, l’Unione Motociclistica Balcanica e l’Autodrom di Brno inviano le loro più sincere condoglianze alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che sono vicini ai due atleti», si legge in una nota congiunta che ufficializza il decesso dei due piloti. 🔗 Leggi su Open.online

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Due piloti muoiono a Brno: tremendo incidente durante la partenza blocca il weekend di gare

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