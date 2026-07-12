Tragedia a Brno | due piloti del Mondiale Endurance di Motociclismo perdono la vita in gara

Due piloti sono deceduti durante una gara di motociclismo a Brno. Si tratta di un uomo di 33 anni e di un altro di 44, entrambi coinvolti all'inizio della corsa riservata a Stk1000 e Superbike. La tragedia si è verificata sul circuito della Repubblica Ceca. I piloti sono morti nel corso della stessa giornata, domenica 12 luglio. La gara è stata subito interrotta e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Brno, 12 luglio 2026 – Tragedia nel mondo dei motori a Brno. Oggi, domenica 12 luglio, due piloti, Philipp Steinmayr e Adrian Rus, sono morti rispettivamente all’età di 33 e 44 anni, durante la gara di scena sul circuito della Repubblica Ceca durante la partenza della corsa riservata alle categorie Stk1000 e Superbike. La griglia vedeva presenti ben 47 piloti disposti su 16 file e la tragedia si è consumata proprio durante la partenza. Un problema tecnico alla moto ha bloccato la moto di Steinmayr, che si trovava in seconda posizione, che però non è riuscito a partire. Il pilota ha alzato subito la mano per avvertire gli ufficiali di gara e il resto della griglia, ma non è stato abbastanza per evitare l’impatto con Rus, che arrivava ad alta velocità. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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