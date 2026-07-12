A Brno, durante una manifestazione motociclistica, due piloti di 33 e 44 anni sono deceduti in seguito a un incidente. L’incidente si è verificato sabato all’interno della competizione Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le autorità hanno avviato le procedure di accertamento e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente. La manifestazione è stata sospesa dopo l’incidente.

Quello che doveva essere un weekend di festa all'insegna del motociclismo si è trasformato in tragedia. A Brno, sabato due piloti di 33 e 44 anni hanno perso la vita in un terribile incidente verificatosi all'Alpe Adria International Motorcycle Championship., Nonostante l'intervento dei soccorsi, per Philipp Steinmayr e Adrian Rus non c'è stato nulla da fare. L'austriaco classe 1993 ha riportato delle ferite che si sono rivelate subito fatali, mentre il romeno classe '82 è stato trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo essere stato ricoverato., Secondo quanto riportato da diversi media, l'incidente è avvenuto durante la partenza della gara riservata alle categorie Stk1000 e Superbike. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tragedia a Brno, due piloti perdono la vita in un incidente: avevano 33 e 44 anni

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Tragedy at Masaryk Brno Circuit: Adrian Rus Sinner & Philipp Steinmayr Lose Lives in Alpe Adria Race

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