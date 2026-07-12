Tragedia a Brno due piloti perdono la vita in un incidente | avevano 33 e 44 anni

Da sportmediaset.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Brno, durante una manifestazione motociclistica, due piloti di 33 e 44 anni sono deceduti in seguito a un incidente. L’incidente si è verificato sabato all’interno della competizione Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le autorità hanno avviato le procedure di accertamento e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente. La manifestazione è stata sospesa dopo l’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quello che doveva essere un weekend di festa all'insegna del motociclismo si è trasformato in tragedia. A Brno, sabato due piloti di 33 e 44 anni hanno perso la vita in un terribile incidente verificatosi all'Alpe Adria International Motorcycle Championship., Nonostante l'intervento dei soccorsi, per Philipp Steinmayr e Adrian Rus non c'è stato nulla da fare. L'austriaco classe 1993 ha riportato delle ferite che si sono rivelate subito fatali, mentre il romeno classe '82 è stato trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo essere stato ricoverato., Secondo quanto riportato da diversi media, l'incidente è avvenuto durante la partenza della gara riservata alle categorie Stk1000 e Superbike. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

tragedia a brno due piloti perdono la vita in un incidente avevano 33 e 44 anni
© Sportmediaset.mediaset.it - Tragedia a Brno, due piloti perdono la vita in un incidente: avevano 33 e 44 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tragedy at Masaryk Brno Circuit: Adrian Rus Sinner & Philipp Steinmayr Lose Lives in Alpe Adria Race

Video Tragedy at Masaryk Brno Circuit: Adrian Rus Sinner & Philipp Steinmayr Lose Lives in Alpe Adria Race

Notizie e thread social correlati

“Avevano tutta la vita davanti”. Incidente devastante, morti 5 giovanissimi. L’inquietante sospetto sulla tragediaNella notte si è verificato un incidente grave che ha coinvolto cinque giovani, tutti deceduti.

Tragedia sulla Provinciale: due sorelle perdono la vitaDue sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente avvenuto ieri sera sulla Provinciale 510, nel tratto che collega le due comunità lombarde.

tragedia a brno dueTragedia a Brno, incidente mortale per due centauri: avevano 32 e 43 anniQuello che avrebbe dovuto essere un fine settimana dedicato alla passione per le due ruote si è trasformato in una tragedia. Sul circuito di Brno, durante l’Alpe Adria International Motorcycle Champio ... sportal.it

tragedia a brno dueTragedia a Brno, morti due piloti: che è successo e cosa ha scatenato l'incidente fataleSotto accusa sono ora le procedure del via che hanno visto 47 partecipanti disporsi in soli 150 metri di pista ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web