Traffico Roma del 12-07-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 20:30 del 12 luglio 2026, il traffico in zona Circo Massimo a Roma registrava rallentamenti. La zona, spesso trafficata, era interessata da un evento che ha attirato numerosi spettatori e ha causato congestioni nel traffico cittadino.

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