Alle 7:30 di domenica 12 luglio 2026, il traffico a Roma era intenso a causa degli spostamenti dei vacanzieri. La circolazione risultava rallentata in diversi punti della città, con alcuni tratti in congestione. Le auto si muovevano lentamente, soprattutto nelle zone di accesso e uscita dalle principali arterie. Nessun incidente segnalato, ma comunque molte vetture in movimento per le partenze di fine settimana.

Luceverde Roma trovati anche questa domenica traffico caratterizzato dagli spostamenti dei vacanzieri per agevolare la circolazione il fermo dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22 Salvo nato 20 casi autorizzati dalla legge oggi dalle 21 al Circo Massimo avrà luogo l'evento Aida l'opera di Giuseppe Verdi dalle 19 divieto di transito in via dei Cerchi nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara massima di Ercole in via dell'Ara massima di Ercole su un intero trattato i miei Jugario l'intero tratto in via del Circo Massimo nel tratto tra via della Greca et piazzale Ugo La Malfa questa sera nella di Rock in Roma all'ippodromo delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-07-2026 ore 07:30

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