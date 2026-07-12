Alle 18:30 del 12 luglio 2026, il traffico nel centro di Roma si presenta congestionato, in particolare nelle zone vicine al Circo Massimo. La zona, frequentata per eventi estivi, si è popolata di veicoli e pedoni, creando rallentamenti sulla viabilità principale. La presenza di numerosi visitatori e partecipanti agli eventi ha contribuito a un aumento del traffico nella zona centrale della città. I livelli di congestione sono consistenti nelle arterie principali che collegano il centro alle aree periferiche.

Luceverde Roma Bentrovati questa sera il Circo Massimo torna trasformarsi in uno dei palcoscenici estivi più suggestivi d'Europa accogliendo la Ida di Giuseppe Verdi a partire dalle 19 divieti di transito interesseranno via dei Cerchi e l'area del Circo Massimo invitiamo a prestare le dovute attenzioni alla segnaletica sempre questa sera nell'ambito del Rock in Roma all'ippodromo delle Capannelle il concerto degli One Republic la band statunitense salirà sul palco alle 21:45 prima e dopo il concerto saranno inevitabili ripercussioni per la circolazione oltre che in via delle Capannelle su via Appia Nuova tra via Appia Pignatelli e raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-07-2026 ore 18:30

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