Alle 16:30 del 12 luglio 2026, il traffico nel centro di Roma si presenta congestionato, con molte vie intasate. Il Circo Massimo è stato aperto alle 16:30 per un evento estivo, attirando numerosi visitatori e creando ulteriori rallentamenti nelle strade circostanti. La zona intorno al monumento storico registra code e rallentamenti, mentre i mezzi pubblici sono sovraffollati. La situazione si mantiene critica nelle principali arterie della capitale.

Luceverde Roma Bentrovati questa sera il Circo Massimo torna trasformarsi in uno dei palcoscenici estivi più suggestivi d'Europa accogliendo la Ida di Giuseppe Verdi a partire dalle 19 divieti di transito interesseranno via dei Cerchi e l'area del Circo Massimo invitiamo a prestare le dovute attenzioni alla segnaletica sempre questa sera nell'ambito del Rock in Roma all'ippodromo delle Capannelle il concerto degli One Republic la band statunitense salirà sul palco alle 21:45 prima e dopo il concerto saranno inevitabili ripercussioni per la circolazione oltre che in via delle Capannelle su via Appia Nuova tra via Appia Pignatelli e raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-07-2026 ore 16:30

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