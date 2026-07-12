Alle 14:30 del 12 luglio 2026, il traffico a Roma registra rallentamenti nel centro storico. Il Circo Massimo si prepara a ospitare un evento estivo, trasformandosi in un palcoscenico all’aperto. La zona è interessata da code e congestioni, con traffico intenso nelle strade limitrofe. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni significative. La circolazione si prevede rallentata fino a sera, in corrispondenza dell’evento in programma.

Luceverde Roma Bentrovati questa sera il Circo Massimo torna trasformarsi in uno dei palcoscenici estivi più suggestivi d'Europa accogliendo la Ida di Giuseppe Verdi a partire dalle 19 divieti di transito interesseranno via dei Cerchi e l'area del Circo Massimo invitiamo a prestare le dovute attenzioni alla segnaletica sempre questa sera nell'ambito del Rock in Roma all'ippodromo delle Capannelle il concerto degli One Republic la band statunitense salirà sul palco alle 21:45 prima e dopo il concerto saranno inevitabili ripercussioni per la circolazione oltre che in via delle Capannelle su via Appia Nuova tra via Appia Pignatelli e raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-07-2026 ore 14:30

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