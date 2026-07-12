Traffico Roma del 12-07-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14:30 del 12 luglio 2026, il traffico a Roma registra rallentamenti nel centro storico. Il Circo Massimo si prepara a ospitare un evento estivo, trasformandosi in un palcoscenico all’aperto. La zona è interessata da code e congestioni, con traffico intenso nelle strade limitrofe. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni significative. La circolazione si prevede rallentata fino a sera, in corrispondenza dell’evento in programma.

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