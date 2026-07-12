Il traffico a Roma il 12 luglio 2026 alle 11:30 presenta rallentamenti a causa degli spostamenti dei vacanzieri. Le strade sono più congestionate del solito, con alcuni punti critici segnalati dalle autorità. La circolazione risulta più lenta, soprattutto nelle zone centrali e lungo le principali arterie di accesso alla città. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e di verificare gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale.

Luceverde Roma trovati anche questa domenica traffico caratterizzato dagli spostamenti dei vacanzieri per agevolare la circolazione il fermo dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22 Salvo nato 20 casi autorizzati dalla legge oggi dalle 21 al Circo Massimo avrà luogo l'evento Aida l'opera di Giuseppe Verdi dalle 19 divieto di transito in via dei Cerchi nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara massima di Ercole in via dell'Ara massima di Ercole su un intero trattato i miei Jugario l'intero tratto in via del Circo Massimo nel tratto tra via della Greca et piazzale Ugo La Malfa questa sera nella di Rock in Roma all'ippodromo delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-07-2026 ore 11:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 11:30Il traffico a Roma alle 11:30 del 7 luglio 2026 presenta disagi a causa di alcuni cantieri aperti in diverse zone della città.

Traffico Roma del 11-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 11 luglio 2026, sulla via Salaria a Roma, il traffico è bloccato al km 10 E400, vicino alla motorizzazione civile.

Temi più discussi: Esodo del 10-12 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare; Traffico weekend 3, 4 e 5 luglio: come viaggiare informati ed evitare le code; Concerto di Ultimo a Tor Vergata, tutte le strade chiuse e i divieti di sosta. Le informazioni; Festino 2026, come cambia il traffico: dalle strade chiuse ai divieti per monopattini e bici.

Trenitalia: Linee Salerno - Paola, Catanzaro Lido - Taranto, Sibari - Paola e Cosenza - Paola: circolazione in graduale ripresa dalle ore 8:17 dopo danneggiamenti alla linea da parte di ignoti. Nella mattinata di oggi sospensione del traffico ferroviario in tutta l x.com

Traffico Lazio del 12-07-2026 ore 09:30Luceverde Lazio me trovati giornata caratterizzata dal traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana Oggi il fermo dei mezzi pesanti fino ... romadailynews.it

Traffico Roma del 12-07-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati anche questa domenica traffico caratterizzato dagli spostamenti dei vacanzieri per agevolare la circolazione il fermo dei mezzi ... romadailynews.it