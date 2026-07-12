Traffico Roma del 12-07-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma, domenica 12 luglio 2026 alle 8:30, risultava intenso a causa degli spostamenti dei vacanzieri. La circolazione era rallentata in diverse zone della città, con alcune aree caratterizzate da congestione. Sono stati segnalati numerosi veicoli in movimento, soprattutto nelle arterie principali e nelle vie di accesso alle zone di svago. La situazione si è mantenuta sotto osservazione, senza particolari incidenti o interruzioni.

Luceverde Roma trovati anche questa domenica traffico caratterizzato dagli spostamenti dei vacanzieri per agevolare la circolazione il fermo dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22 Salvo nato 20 casi autorizzati dalla legge oggi dalle 21 al Circo Massimo avrà luogo l'evento Aida l'opera di Giuseppe Verdi dalle 19 divieto di transito in via dei Cerchi nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara massima di Ercole in via dell'Ara massima di Ercole su un intero trattato i miei Jugario l'intero tratto in via del Circo Massimo nel tratto tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa questa sera nella di Rock in Roma all'ippodromo delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Il traffico a Roma

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