Traffico Lazio del 12-07-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 12 luglio 2026, si registrano lunghe code sulla A12 tra Cerveteri e Torre in Pietra, in direzione Roma. Il traffico intenso causa rallentamenti e congestione sulla corsia. La situazione interessa principalmente il tratto tra i due centri abitati, con veicoli che procedono a passo d’uomo. Al momento, non si segnalano incidenti o altri disagi.

luce verde Lazio M W i contatti sulla A12 Roma Civitavecchia per traffico intenso tra Cerveteri e Torre in Pietra in direzione Roma altri file su grande raccordo anulare di Roma dalla via Laurentina la via Pontina a causa di un incidente sulla carreggiata esterna incolonnamenti sulla via Pontina per traffico intenso in direzione Roma tra Castel Romano e via di Decima code per incidente sulla litoranea nell'abitato di Pomezia all'altezza di via Arno nelle due direzioni in vigore fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete Mi scuso gli autori della legge la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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