Traffico Lazio del 12-07-2026 ore 09 | 30
Il traffico nella regione Lazio alle 9:30 del 12 luglio 2026 è intenso a causa degli spostamenti del fine settimana. La giornata si caratterizza per un aumento del volume di veicoli, in particolare nelle zone di maggiore percorrenza. Si segnala un fermo dei mezzi pesanti, che contribuisce alla congestione sulle principali arterie stradali. La situazione si mantiene critica nelle ore mattutine, con possibili ripercussioni sul traffico nel corso della giornata.
Luceverde Lazio me trovati giornata caratterizzata dal traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana Oggi il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera sono i lavori sulla via Flaminia con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio Castelnuovo di Porto il riduzione della carreggiata su via Salaria per lavori tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima dire possibile la formazione di rallentamenti e code per quanto riguarda il trasporto pubblico disagi questo fine settimana perché si sposta in treno Nel nodo di Roma per consentire i lavori della realizzazione della stazione di Pigneto stop ai treni delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Lazio.
CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…
Notizie e thread social correlati
Traffico Lazio del 09-07-2026 ore 09:30Alle 09:30 del 9 luglio 2026, si registra traffico intenso sulle principali strade del Lazio.
Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 09:30Il 7 luglio 2026 alle 09:30, nel Lazio, la via Salaria a Roma è chiusa in entrambe le direzioni a causa di lavori all'altezza del cavalcavia della...
Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026; Meteo Roma e Lazio 8-12 luglio: Roma e province verso un weekend rovente. Ecco le zone più ventilate; Lazio, Aurigemma: Al Mic presentazione forum regionale ‘Le città della notte’; Previsioni traffico luglio 2026: bollino rosso e giorni critici in autostrada.
Trenitalia: Linee Salerno - Paola, Catanzaro Lido - Taranto, Sibari - Paola e Cosenza - Paola: circolazione in graduale ripresa dalle ore 8:17 dopo danneggiamenti alla linea da parte di ignoti. Nella mattinata di oggi sospensione del traffico ferroviario in tutta l x.com
#Lazio #autovelox Controllo elettronico della #velocità dal #6Luglio al #12Luglio rispetta i limiti di velocità #viabiliLAZ facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio colazione regolare sulle principali ... romadailynews.it
Traffico Lazio del 11-07-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana Oggi fermo dei mezzi pesanti dalle 8 ... romadailynews.it