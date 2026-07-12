Luceverde Lazio me trovati giornata caratterizzata dal traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana Oggi il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera sono i lavori sulla via Flaminia con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio Castelnuovo di Porto il riduzione della carreggiata su via Salaria per lavori tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima dire possibile la formazione di rallentamenti e code per quanto riguarda il trasporto pubblico disagi questo fine settimana perché si sposta in treno Nel nodo di Roma per consentire i lavori della realizzazione della stazione di Pigneto stop ai treni delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-07-2026 ore 09:30

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CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

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