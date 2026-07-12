Una tappa segnata da condizioni estreme, con 43 gradi e fatica intensa. La nona tappa, da Malemort a Ussel, è stata ridotta di 30 km. I corridori hanno corso a una media di 46 kmh su 155 km con 3.300 metri di dislivello. Van der Poel ha vinto in solitaria, ottenendo un punteggio di 8. Tiberi si è fermato a 5.

Una giornata infernale, di caldo (43 gradi) e fatica, che i corridori hanno onorato con una prestazione incredibile. La nona tappa, Malemort-Ussel, è stata accorciata di 30 km proprio per le condizioni meteo estreme: alla fine, media di 46 all’ora per 155 km e 3300 metri di dislivello e fuga per la vittoria di Mathieu Van der Poel. L’olandese è il duro del gruppo, il signore incontrastato delle classiche del Nord (3 Fiandre e 3 Roubaix), l’unico capace di battere Pogacar in una corsa in linea. A Ussel, nel Massiccio Centrale, anima una fuga a 8, poi la seleziona a 4, e batte il norvegese Tobias Johannessen. A 6” il gruppo, regolato da Pippo Ganna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle: Van der Poel da solo batte tutto il gruppo, 8. Tiberi sotto tono: 5

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