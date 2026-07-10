Durante la settima tappa del Tour 2026, a Bordeaux si è verificata una volata di gruppo, diversa da quella di Pau. Van der Poel ha ottenuto il voto 8, mentre Philipsen, che aveva vinto la tappa precedente, ha ricevuto un 4. La corsa si è conclusa con uno sprint compatto, senza le divisioni viste nelle tappe precedenti.

Seconda volata del Tour 2026 e stavolta a Bordeaux c’è stato un vero sprint di gruppo, non quei gruppettini visti a Pau dopo la caduta nel finale e i continui cambi di direzione. Sul rettilineo a fianco del fiume Garonna, nella città più visitata dal Tour dopo Parigi (oggi l’82a volta), successo senza discussioni del belga Tim Merlier (Soudal-Quick Step) sul norvegese Waerenskjold e l’eritreo Girmay. Nessun cambiamento in classifica, con Tadej Pogacar (Uae Emirates) maglia gialla con 2’42” su Vingegaard e 3’27” su Del Toro. Il Mago è tornato, e quando è uscito dalla ruota di Philipsen ha dimostrato di avere gambe esplosive. Tim Merlier l’ha passato a doppia velocità, con una punta di 69,6 km all’ora, dopo che Stuyven con grande abilità l’aveva portato nella zona nobile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della settima tappa: Van der Poel, ultimo uomo da 8. Philipsen tradisce: 4

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