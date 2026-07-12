tour dei dieci anni di sfera ebbasta il visarno si scatena a ritmo di trap

Notizia in breve

A Firenze, presso il Visarno, si è svolto il concerto di Sfera Ebbasta per il suo decimo anniversario. L’artista ha portato sul palco la musica trap, attirando un grande pubblico. Poco prima, aveva concluso due concerti sold out allo stadio San Siro di Milano. La serata fiorentina ha visto il pubblico partecipare attivamente, con numerosi fan presenti per celebrare il decennale della carriera dell’artista.