Tour dei dieci anni di Sfera Ebbasta Il Visarno si scatena a ritmo di trap
A Firenze, presso il Visarno, si è svolto il concerto di Sfera Ebbasta per il suo decimo anniversario. L’artista ha portato sul palco la musica trap, attirando un grande pubblico. Poco prima, aveva concluso due concerti sold out allo stadio San Siro di Milano. La serata fiorentina ha visto il pubblico partecipare attivamente, con numerosi fan presenti per celebrare il decennale della carriera dell’artista.
di Sofia Danti FIRENZE Dopo aver conquistato Milano con due concerti sold out allo stadio San Siro, Sfera Ebbasta è pronto a infiammare anche Firenze. Stasera il ’Trap King’ salirà sul palco della Visarno Arena per una delle tappe del tour “$€LEBRAT10N – Estate 2026“, lo show con cui Sfera celebra i primi dieci anni di una carriera costellata di record, successi e collaborazioni che lo hanno consacrato tra gli artisti più influenti della scena musicale italiana contemporanea. Il progetto $€LEBRAT10N nasce infatti per celebrare il percorso artistico del rapper, dagli esordi fino ai traguardi raggiunti oggi, con una produzione pensata per raccontare, brano dopo brano, la sua evoluzione durante gli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sfera Ebbasta celebra dieci anni di carriera a San Siro
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