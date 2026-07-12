Un’auto della stampa coinvolta in un incidente si è schiantata contro le transenne al termine di una tappa del Tour de France a Ussel. L’incidente ha causato il ferimento di otto persone, di cui una in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Gravissimo incidente quest’oggi sul traguardo della tappa del Tour de France a Ussel. Un’auto della stampa si è schiantata contro le transenne e ha ferito 8 spettatori. Il tutto una ventina di minuti prima dell’arrivo dei ciclisti: l’autista di una vettura del quotidiano L'Équipe avrebbe avuto un malore a meno di 500 metri dal traguardo: l’auto è finita contro le barriere e ha ferito le persone che erano dietro. Una persona è ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France, auto della stampa si schianta sul traguardo: 8 feriti a Ussel, uno è grave

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