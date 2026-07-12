Un’auto della stampa ha investito otto persone al traguardo di una tappa del Tour de France a Ussel. L’incidente è avvenuto quando il veicolo ha sbandato, colpendo le transenne e i tifosi presenti. Tra i feriti, uno si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente.

Terrore sul traguardo della tappa del Tour de France a Ussel. Un’auto della stampa si è schiantata contro le transenne e ha ferito 8 spettatori. Secondo le prime ricostruzioni è accaduto intorno alle 17, una ventina di minuti prima dell’arrivo dei ciclisti: l’autista di una vettura del quotidiano L'Équipe avrebbe avuto un malore a meno di 500 metri dal traguardo. L’auto è finita contro le barriere e ha ferito le persone che erano dietro. Una persona è ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Ferite lievi per le altre 7 persone. La procura di Tulle ha aperto un'inchiesta per accertare le circostanze dell'incidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, auto della stampa investe tifosi sul traguardo: 8 feriti a Ussel, uno è grave

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