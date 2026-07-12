Oggi, domenica 12 luglio, si corre la nona tappa del Tour de France, da Malemort a Ussel. Il percorso si snoda tra paesaggi collinari e campi aperti, con alcuni tratti pianeggianti e salite moderate. I favoriti della tappa sono ciclisti specializzati in fughe e sprint, pronti a cercare la vittoria in questa fase del giro. La tappa si conclude con un arrivo in volata, e le condizioni meteorologiche prevedono tempo stabile.

Il Tour de France è arrivato alla sua nona tappa: si parte da Malemort e si arriva a Ussel. Il percorso e i favoriti Oggi, domenica 12 luglio, il Tour de France 2026 affronta la nona tappa con partenza da Malemort e arrivo a Ussel, un percorso di 155,5 chilometri notevolmente accorciato di 30 km rispetto al preventivo iniziale a causa delle elevate temperature previste. Una frazione che si preannuncia spettacolare e perfetta per gli uomini da fuga e da classiche, con la corsa che si accenderà fin dai primi chilometri. Dopo il traguardo volante iniziale, la gara entrerà nel vivo dopo una quarantina di chilometri con la Côte de Naves (2,3 km al 7,4%). 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - La tappa di oggi al Tour de France: si attendono sorprese al Malemort-Ussel

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