Nella nona tappa del Tour de France 2026, lunga 154,6 chilometri da Malemort a Ussel, Mathieu van der Poel ha vinto in volata davanti ai compagni di fuga. Pedersen mantiene la maglia verde, consolidando la leadership nella classifica dedicata agli sprinter.

Il Tour de France 2026 ha archiviato la nona tappa, Malemort-Ussel di 154,6 chilometri, con il trionfo in volata di Mathieu van der Poel sui compagni di fuga. La classifica generale non subisce variazioni significative ad eccezione dell’arrivo del norvegese Johannessen in undicesima posizione. Tadej Pogacar difende il suo primato e amministra vantaggi importanti nei confronti dei rivali. La punta di diamante della UAE Team, Emirates-XRG continua a detenere anche il primato di miglior scalatore, anche se, per ovvi motivi, deve cedere la maglia a pois a Vingegaard durante la corsa. Il danese Mads Pedersen, sesto al traguardo, consolida il primato nella classifica a punti, mentre Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG è il miglior giovane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pedersen consolida la maglia verde

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