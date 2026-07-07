Durante la quarta tappa del Tour de France 2026, un attacco in fuga ha portato un ciclista finlandese a indossare la maglia gialla, superando lo sloveno Tadej Pogacar. Pedersen ha mantenuto la leadership nella classifica a punti, indossando la maglia verde. Tra i giovani, si è verificato un cambio di posizione con un nuovo leader tra i ciclisti più giovani.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la quarta tappa, caratterizzata da una fuga bidone che ha portato in maglia gialla l’inatteso Tarstein Traeen, capace di sfilare il simbolo del primato dalle spalle dello sloveno Tadej Pogacar. Mads Pedersen ha vinto la frazione in volata e si è meritato la maglia verde di leader della classifica a punti. Il francese Alex Baudin ha difeso la maglia a pois che spetta al primo nella classifica degli scalatori, ma la graduatoria dei GPM attende le vere montagne. Sul fronte dei giovani, invece, primeggia il ceco Mathias Vacek, anch’egli entrato nella fuga bidone. Di seguito le classifiche del Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pedersen in maglia verde, ribaltone tra i giovani

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Tour de France 2026 Starts With A Massive Twist: Team Time Trial

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