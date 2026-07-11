Domani si svolge la nona tappa del Tour de France, con partenza da Malemort e arrivo a Ussel, lunga 185,5 chilometri. I corridori si preparano all’ultimo sforzo prima della giornata di riposo, che permetterà di recuperare dopo le prime fasi della corsa. La tappa è prevista in programma con orari specifici e verrà trasmessa in diretta televisiva.

I corridori si preparano all’ultimo sforzo prima di godersi la meritata giornata di riposo che consentirà di tirare il fiato dopo le fatiche iniziali. Il Tour de France continua il lungo cammino verso Parigi ed è pronto ad affrontare la nona tappa, Malemort-Ussel di 185,5 chilometri. Non sarà certamente una giornata di assoluta tranquillità per i corridori. Le difficoltà altimetriche presenti nel tracciato lasciano presagire una frazione in cui a farla da padrone potrebbero essere gli attaccanti con una fuga da lontano o, in subordine, potrebbe avere la meglio il colpo nel finale di un corridore esplosivo. PERCORSO. Corridori si cimentano con un tracciato caratterizzato da costanti ondulazioni e affrontano il traguardo volante di Beynat al chilometro 44,9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Malemort-Ussel: percorso, orari, tv

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