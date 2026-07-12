Tour de France 2026 tappa di oggi Malemort-Ussel | orari tv favoriti Spazio per gli attaccanti
La nona tappa del Tour de France 2026 si svolge tra Malemort e Ussel, con un percorso leggermente modificato rispetto al programma originale. La tappa, che anticipa il giorno di riposo, si preannuncia ancora una volta favorevole alle fughe, offrendo spazio agli attaccanti. Sono previsti orari e copertura televisiva, mentre i favoriti sono ancora da definire, con la possibilità di azioni di attacco lungo il percorso.
Cambia leggermente il percorso ed il programma, ma resta uno scenario probabilmente da fughe quello odierno per la nona tappa, Malemort-Ussel, che anticipa il giorno di riposo. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con anche i favoriti. PERCORSO. Con la modifica a causa del caldo (30 chilometri in meno da percorrere), pronti via e si andrà verso il traguardo volante. Corsa che si accenderà molto presto: dopo una quarantina di chilometri spazio alla Côte de Naves (2,3 chilometri al 7,4%). La gara prosegue poi con le scalate di con Suc au May (3,8 chilometri al 7,7%) e la Côte de la Croix du Pey(4,8 chilometri al 6%) per chiudersi con il Mont Bessou (900 metri al 7,3%), breve ascesa posizionata a meno di venticinque chilometri dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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