Tour de France 2026 tappa di oggi Malemort-Ussel | orari tv favoriti Spazio per gli attaccanti

Notizia in breve

La nona tappa del Tour de France 2026 si svolge tra Malemort e Ussel, con un percorso leggermente modificato rispetto al programma originale. La tappa, che anticipa il giorno di riposo, si preannuncia ancora una volta favorevole alle fughe, offrendo spazio agli attaccanti. Sono previsti orari e copertura televisiva, mentre i favoriti sono ancora da definire, con la possibilità di azioni di attacco lungo il percorso.