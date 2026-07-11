Oggi si svolge la tappa del Tour de France 2026 tra Périgueux e Bergerac, con partenza questa mattina e arrivo nel pomeriggio. La frazione, dedicata agli sprinter, segue quella di ieri con arrivo a Bordeaux. La corsa prosegue senza modifiche nel percorso, e i favoriti sono i velocisti, che puntano a conquistare il traguardo. Le telecamere trasmettono l’evento in diretta, e gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi della tappa.

Nuova sfida per i velocisti: dopo la tappa di ieri con arrivo a Bordeaux, anche l’ottava frazione con partenza da Périgueux e traguardo in quel di Bergerac non dovrebbe riservare sorprese. Andiamo a scoprire percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Il tracciato è totalmente pianeggiante nei cento chilometri iniziali. La prima difficoltà di giornata sarà la Côte de Domme, quarta categoria di 3,7 chilometri al 3,3% che precederà il traguardo volante di Saint-Cyprien. La Côte du Buisson-de-Cadouin, quarta categoria di 2.2 chilometri al 5,6%, sarà l’ultimo ostacolo da affrontare a quaranta chilometri dal traguardo. Le due asperità di giornata non dovrebbero creare problemi agli sprinter. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Périgueux-Bergerac: orari, tv, favoriti. Ancora gli sprinter all’opera

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Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

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