Dopo una giornata dedicata completamente ai velocisti con l’arrivo a Milano, domani il Giro d’Italia vivrà il suo terzo ed ultimo giorno di riposo. Si ricomincerà martedì 26 con la sedicesima tappa da Bellinzona a Carì e nuovamente ci saranno salite da affrontare, con anche un arrivo durissimo in quota. La tappa si apre con un tratto iniziale in lieve ascesa che conduce i corridori all’interno di un circuito di 22 chilometri da percorrere due volte. In questa fase i ciclisti superano la salita di Torre, classificata come GPM di terza categoria, e successivamente affrontano Leontica, una seconda categoria particolarmente impegnativa lunga 3 chilometri, caratterizzata da pendenze comprese tra l’8,5 e il 14%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, domani il terzo giorno di riposo. Si riparte martedì 26 maggio con l’arrivo in salita di Carì

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Giro d'Italia 2026 | Stage 3: The Route

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