Il Giro d’Italia NextGen 2026 ha annunciato il calendario delle otto tappe e gli orari di partenza. Le tappe si svolgeranno in diverse località italiane, con partenze previste al mattino e orari variabili. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su piattaforme dedicate. La corsa prosegue a coinvolgere il pubblico e gli appassionati di ciclismo in tutta Italia.

Il grande ciclismo continua a colorare le strade della penisola e a renderla indiscusso centro di interesse del panorama internazionale. Archiviato il trionfo di Demi Vollering nella Corsa Rosa femminile, è il momento di spostare l’attenzione sul Giro d’Italia NextGen. La corsa, riservata ai corridori under 23, è giunta all’edizione numero quarantanove. Si parte domenica 14 giugno da Reggio Calabria e si arriva a L’Aquila domenica 21 giugno dopo aver percorso 1088,2 chilometri, suddivisi in otto tappe per una media di 136 km a frazione. Il dislivello complessivo sarà di 14850 metri. La capacità di sapersi rinnovare si pone come ingrediente basilare di ogni grande competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2026: il calendario e gli orari di partenza delle 8 tappe. Dove vederlo in tv e streaming

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