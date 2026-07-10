Livelli essenziali di assistenza la Toscana nella top five in Italia per la sanità

La Toscana si posiziona tra le prime cinque regioni italiane per i livelli essenziali di assistenza, secondo il monitoraggio 2024. La regione si distingue in tutte e tre le macro-aree analizzate, confermando la sua posizione di rilievo nel settore sanitario nazionale. I dati si riferiscono alla qualità e all’efficienza dei servizi offerti, evidenziando un risultato positivo rispetto ad altre regioni italiane.

FIRENZE – La sanità toscana si conferma ai vertici della qualità e dell’efficienza nel panorama nazionale. La Toscana si piazza infatti tra le prime cinque regioni italiane in tutte e tre le macro-aree del monitoraggio 2024 dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). A certificarlo sono i dati ufficiali del Nuovo Sistema di Garanzia del ministero della Salute, approvati dal Comitato permanente. La nostra regione si posiziona stabilmente nel gruppo di testa della classifica nazionale grazie a punteggi ben al di sopra delle soglie richieste: su una scala che fissa l’asticella della sufficienza a 60 punti, la Toscana porta a casa un 96 nell’area prevenzione, un 94 nell’assistenza distrettuale e un 90 in quella ospedaliera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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