Una sparatoria avvenuta questa mattina ha provocato diverse vittime e feriti in una zona urbana. Dopo il colpo, sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre la strada si è riempita di gente in fuga e sirene. Sul luogo sono stati trovati corpi a terra e tracce di sangue, testimoniando la violenza dell’evento improvviso. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il rumore degli spari rompe il silenzio della mattina, poi il fuggi fuggi e l’arrivo dei soccorsi. Una scena improvvisa e violenta, che lascia dietro di sé paura e sangue sull’asfalto. È successo nella periferia di Foggia, in via Cerignola, dove una violenta sparatoria ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Il bilancio. Il quadro è pesante: una vittima sul posto. tre feriti, tra cui uno in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni, alcuni dei feriti si sarebbero inizialmente dati alla fuga subito dopo il conflitto a fuoco, per poi essere rintracciati e trasportati negli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sparatoria in strada, strage in Italia: “Morti e feriti”

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