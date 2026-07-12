Canada due morti in sparatoria a Toronto | la polizia sul posto

A Toronto, sabato, una sparatoria vicino a un festival di strada ha provocato due morti e quattro feriti. La polizia ha inizialmente segnalato la presenza di un uomo armato prima di dichiarare che la zona era sotto controllo. Nessuna informazione è stata fornita sui sospetti o sulle circostanze dell’evento. La polizia sta conducendo le indagini e ha invitato alla cautela.

Sabato, una sparatoria avvenuta vicino a un festival di strada a Toronto ha causato due morti e quattro feriti, spingendo la polizia a lanciare l’allarme per la presenza di un uomo armato, prima di dichiarare che la zona era sotto controllo. La polizia di Toronto ha riferito che sei persone sono state trovate con ferite da arma da fuoco dopo la sparatoria avvenuta vicino all’incrocio tra St. Clair Avenue West e Arlington Avenue, dove si stava svolgendo il festival Salsa on St. Clair. Inizialmente, gli agenti hanno invitato il pubblico a evitare la zona durante le operazioni di soccorso. Successivamente, la polizia ha dichiarato che la zona era stata messa in sicurezza, ma ha precisato che il sospetto o i sospetti non erano ancora stati arrestati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Canada: 2 Dead, 6 Shot After Gunfire Erupts at Toronto Salsa Festival | APT

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