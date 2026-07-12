Il caldo intenso torna in Italia, con Firenze e Perugia che registrano nuovamente il bollino rosso. Le temperature nelle zone interne di Sicilia e Sardegna supereranno i 40 gradi. Le condizioni climatiche interessano tutto il paese, con un'ampia diffusione di temperature elevate. Le previsioni indicano che il caldo persisterà in diverse regioni, coinvolgendo anche le aree urbane più popolose. Non sono segnalati eventi meteorologici estremi o variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Il caldo torrido non molla l'Italia e ritornano le città da bollino rosso. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna le temperature arriveranno a passare i 40 gradi. Sul fronte incendi, fanno sapere i vigili del fuoco, migliora la situazione sulle aree montane del Piemonte. Bloccato il fronte settentrionale del rogo nel Parco Val Grande, mentre a Colloro rimangono attivi punti di fumo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Torna il gran caldo dal nord al sud Italia: Firenze e Perugia da bollino rosso

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METEO Prossimi giorni: torna il Maltempo al Centro-Nord, ma al Sud si Bolle

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