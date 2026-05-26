Giovedì 28 maggio, quattro città italiane sono state inserite nel livello più alto di allerta per il caldo, con temperature che hanno superato i valori di guardia. L'intera penisola è interessata da un’ondata di caldo estremo, con condizioni atmosferiche che hanno portato a temperature elevate in molte zone. L’allerta rossa coinvolge città del Nord, del Centro e del Sud, mentre le temperature massime si attestano sopra i 35 gradi.

L’Italia è interessata da un’ondata di caldo anomala: in particolare, per giovedì 28 maggio si attende il picco dell’emergenza con quattro città che raggiungeranno il bollino rosso, il livello massimo previsto per l’emergenza caldo. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino. E saranno molte le città contrassegnate da bollino arancione o giallo. Bollino rosso per il caldo in quattro città I quattro livelli di allerta caldo Ondata di caldo, cosa fare Ondata di caldo in Europa Bollino rosso per il caldo in quattro città Il bollino rosso rappresenta il più alto livello di allerta caldo e viene associato a condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute non solo delle fasce più fragili (anziani, malati, bambini, eccetera) ma anche della popolazione sana e attiva. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ondata di caldo in Italia e bollino rosso in quattro città giovedì 28 maggio, scatta l'allerta da Nord a Sud

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Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto durerà

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Raccontare l’ondata di caldo per quella che è significa esattamente questo, dire che è significativa, indicare i valori registrati, spiegare le anomalie, distinguere le zone più colpite e seguire l’evoluzione giorno per giorno. Se questo viene letto come minimizza x.com

Ho fatto il mio primo ultramaratona da 100 miglia... in un'ondata di calore reddit

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