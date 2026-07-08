Sarà un caldo feroce | umidità in aumento bollino rosso a Firenze e Perugia temperature oltre la media ovunque

Tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio, Firenze sarà interessata da un nuovo bollino rosso per caldo. La città, insieme a Perugia, farà i conti con temperature oltre la media e un aumento dell’umidità, che contribuiranno a rendere il clima particolarmente afoso. Il caldo intenso coinvolge tutta l’Italia e la Toscana, con condizioni di grande disagio. Temperature elevate e umidità in crescita sono le caratteristiche principali di questa ondata di calore.

Firenze, 8 luglio 2026 – Scatta un nuovo bollino rosso per caldo a Firenze. Ma non arà soltanto il capoluogo, tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio, a soffrire del caldo che sta attanagliando l’Italia e anche la Toscana. Con qualche piccolo intermezzo: ci sarà infatti la possibilità di qualche breve temporale nelle zone interne e a ridosso dell’Appennino. A prendersi la scena comunque sono le temperature. Non solo perché saranno, secondo il Lamma Toscana, tra i cinque e i sette gradi superiori alla media. Ma anche perché il tasso di umidità amplificherà ulteriormente la sensazione di calore. Complice anche il vento dal debole vento da sud che spirerà sulla regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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