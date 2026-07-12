A Torino, una ragazza ha registrato un video dopo essere stata molestata da un uomo alla fermata del bus. Nell’immagini, la giovane si rivolge all’uomo, rimproverandolo e commentando che nel suo paese non si comporterebbe così. Il video è stato condiviso sui social da un politico. Non sono stati riportati altri dettagli sull’evento o sui soggetti coinvolti.

Uno sfogo dopo essere stata importunata da un maranza. A Torino, come riportato nel video condiviso dal leghista Alessandro Morelli, una ragazza si ribella e registra un video-denuncia. "Nel tuo Paese non lo faresti. Devi solo dire grazie che sei in Italia", tuona la ragazza alla fermata dell’autobus di Porta Palazzo, dove è stata vittima di una pesante molestia. Qui un nordafricano l'ha palpeggiata mentre attendeva il mezzo pubblico. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48489267 "Devi solo dire grazie che sei in Italia. Lo capite che per colpa vostra gli immigrati normali vanno nei casini? Tu questa cosa la puoi fare in Marocco? Figlio di puzzola, per non dirti altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Torino, maranza la palpeggia alla fermata del bus e lei lo umilia con un video: "Nel tuo Paese non lo faresti"

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