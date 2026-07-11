Un uomo marocchino ha toccato una donna alla fermata dell'autobus. La donna ha reagito e ha rivolto all'uomo frasi offensive, dicendo che nel suo Paese non avrebbe potuto comportarsi così e che dovrebbe essere grata di trovarsi in Italia. Il video della scena è stato condiviso online. La donna ha espresso commenti di umiliazione nei confronti dell'uomo, che non si vede parlare nel video. La registrazione mostra anche la donna che si allontana dopo l'episodio.

«Nel tuo Paese non lo faresti. Devi solo dire grazie che sei in Italia»: sono le parole che ritornano a loop, come le immagini del video da cui provengono, diventato virale sui social, trasformandosi in una denuncia in streaming e in un manifesto di coraggio e legalità che arrivano da Torino, esattamente nei pressi della fermata dell’autobus di Porta Palazzo, dove una ragazza di origini straniere è stata vittima di una pesante molestia: un nordafricano l’ha palpeggiata mentre attendeva il mezzo pubblico. Ma la reazione della donna ha completamente ribaltato i rapporti di forza. E dato una severa lezione all’immigrato in vena di avances e abusi estemporanei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il marocchino la palpeggia alla fermata del bus, lei reagisce e lo umilia: “Nel tuo Paese non lo faresti, devi ringraziare che sei in Italia” (video)

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