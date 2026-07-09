Un uomo marocchino è stato arrestato dopo aver molestato una donna alla fermata dell’autobus. La vittima ha reagito colpendo l’aggressore, che ha riportato ferite. La polizia ha fermato l’uomo e avviato le indagini. La donna ha riferito di aver subito insulti e minacce durante l’aggressione. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra la vittima e l’aggressore, con quest’ultimo che ha pronunciato frasi offensive.

" Devi solo dire grazie che sei in Italia. Lo capite che per colpa vostra gli immigrati normali vanno nei casini? Lo capite? Tu questa cosa la puoi fare in Marocco? Figlio di puzzola, per non dirti altro. Fai schifo, fai solo schifo. Vai, levati dal cazz***, levati". Attimi di tensione a Torino. Un marocchino ha molestato una ragazza straniera palpeggiandole il sedere mentre stava aspettando l'autobus alla fermata di Porta Palazzo. Lei, però, si è ribellata. E ha accusato il suo molestatore di mettere in cattiva luce tutti gli altri immigrati che rispettano le leggi del nostro Paese. Lui è rimasto senza parole. E in tutta risposta ha preso il suo monopattino e ha tentato di scagliarlo contro la donna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Torino, marocchino molesta una donna alla fermata del bus: lei lo disintegra

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