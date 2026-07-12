Torino circa duemila tifosi per l' allenamento al Filadelfia

Circa duemila persone hanno partecipato all’allenamento stagionale del Torino aperto al pubblico al Filadelfia. I tifosi hanno applaudito il nuovo allenatore, Ignazio Abate, e i giocatori Duvan Zapata e Giovanni Simeone. L’evento si è svolto senza altri dettagli sulla sessione di allenamento.

Circa duemila persone hanno affollato le tribune del Filadelfia per il primo allenamento stagionale del Torino a porte aperte. I tifosi hanno riservato grandi applausi al nuovo tecnico, Ignazio Abate, oltre ai big Duvan Zapata e Giovanni Simeone. I gruppi organizzati della curva Maratona hanno affisso uno striscione contro il presidente Urbano Cairo: "Con questa ambizione sarà sempre contestazione, vendi buffone". Ora la squadra si prepara al trasferimento in Val Rendena, a Pinzolo, dove rimarrà in ritiro fino al prossimo 25 luglio. Sono in programma le amichevoli contro Pinzolo Valrendena (sabato 18), Alcione Milano (mercoledì 22) e Cittadella (sabato 25). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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: esce dal campo e i tifosi lo incitano

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