Torino Juve allenamento a porte aperte al Filadelfia così i tifosi granata hanno caricato la squadra prima del derby – VIDEO
I tifosi granata hanno assistito a un allenamento a porte aperte al Filadelfia, con molti presenti sugli spalti. Le immagini mostrano i giocatori impegnati in esercitazioni tecniche e tattiche, mentre i supporter cantano e incitano la squadra. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza tra i giocatori e i tifosi, che hanno caricato la squadra in vista del derby contro la Juventus.
di Francesco Spagnolo Torino, il conto alla rovescia per il derby contro la Juve sta ormai per terminare. La carica dei tifosi verso la squadra in vista di domani. Il conto alla rovescia per la stracittadina della Mole è ufficialmente iniziato e l’ambiente granata risponde con una straordinaria dimostrazione d’affetto. Si registra infatti un grande entusiasmo al Filadelfia in vista del match più atteso dell’anno. Lo storico impianto è tornato a essere il cuore pulsante del tifo, confermando quanto questa partita sia sentita da tutto l’ambiente. Per l’occasione, si sono radunati oltre mille tifosi granata presenti al Filadelfia con l’obiettivo di dare la carica massima alla squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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