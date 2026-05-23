Torino Juve allenamento a porte aperte al Filadelfia così i tifosi granata hanno caricato la squadra prima del derby – VIDEO

Notizia in breve

I tifosi granata hanno assistito a un allenamento a porte aperte al Filadelfia, con molti presenti sugli spalti. Le immagini mostrano i giocatori impegnati in esercitazioni tecniche e tattiche, mentre i supporter cantano e incitano la squadra. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza tra i giocatori e i tifosi, che hanno caricato la squadra in vista del derby contro la Juventus.