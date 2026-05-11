In duemila al Barbera per l’allenamento a porte aperte ma gli ultras lasciano la curva per protesta
Al stadio di Palermo si sono svolti allenamenti a porte aperte con circa 2.000 spettatori presenti, seguiti da una protesta degli ultras che hanno lasciato la curva. La sessione di allenamento si è svolta nella giornata di oggi e ha coinvolto i tifosi che hanno assistito all’attività della squadra. La presenza di pubblico e la contestazione hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei supporter presenti.
Palermo abbraccia il Palermo: al Barbera, per la prima volta in stagione, allenamento a porta aperte di fronte a circa 2.000 tifosi. La curva Nord ha incoraggiato la squadra di Inzaghi nella settimana che porta al debutto playoff prima di abbandonare per una polemica relativa alle modalità.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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