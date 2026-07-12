L’attore torna a esibirsi nello spazio teatrale, interpretando il ruolo di Leonora nel “Trovatore”. Descrive il personaggio come una donna nobile d’animo, richiedendo un canto elegante e delicato, diverso dai ruoli precedenti. La regia è definita molto dinamica, e l’artista sottolinea come la sfida principale sia mantenere questa dolcezza costante durante tutta la performance. La rappresentazione si svolge in un luogo considerato magico.

"Nel Trovatore sarò Leonora, un personaggio differente da quelli affrontati. È una donna nobile d‘animo, non deve essere quindi un canto di forza ma elegante e la difficoltà è mantenere questa dolcezza in tutta la rappresentazione". Il soprano Marta Torbidoni dà appuntamento allo Sferisterio per il 19, 25 e 31 luglio, mentre giovedì ci sarà l’anteprima. "Si tratta – aggiunge – di un ruolo differente da quelli affrontati che erano caratterizzati da un forte temperamento e un po’ di cattiveria". Torbidoni, è il terzo anno di fila a Macerata, cosa l’attrae di questa città e dello Sferisterio? "Canto a casa – dice la cantante di Montemarciano – ed è sempre un piacere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torbidoni torna allo Sferisterio: "Canto in un luogo magico con una regia molto dinamica"

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