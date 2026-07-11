Anastasia Bartoli | Debutto allo Sferisterio con l’Arena nel cuore
Il soprano Anastasia Bartoli si prepara a debuttare allo Sferisterio di Macerata, interpretando Abigaille nel Nabucco di Giuseppe Verdi. L’evento segna l’apertura del Macerata Opera Festival, con l’artista che si racconta alla vigilia. La cantante evidenzia l’importanza di questo debutto e il legame con il teatro, definendo l’esperienza un momento speciale nel suo percorso artistico. La prima è prevista per l’inaugurazione della stagione, con l’opera in programma nel teatro all’aperto.
Il soprano Anastasia Bartoli si racconta alla vigilia dell’inaugurazione del Macerata Opera Festival, allo Sferisterio, dove interpreterà Abigaille nel Nabucco di Giuseppe Verdi. La passione per il metal e per il paracadutismo, i primi passi nel canto da professionista seguendo le impronte della mamma, Cecilia Gasdia, i successi e il sogno di cantare al Teatro alla Scala, nel Macbeth, che si avvererà nella prossima stagione L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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