Nel cuore dell'Italia si trova l'Isola delle regine | la Martana è un luogo magico con una storia millenaria

Nel cuore dell'Italia centrale si trova l’Isola Martana, conosciuta anche come l’Isola delle regine. Situata nella zona della Tuscia laziale, nei pressi di Viterbo, questa piccola isola privata vanta una storia che risale a diversi secoli fa. La sua posizione e le sue caratteristiche hanno contribuito a renderla un luogo di interesse storico e archeologico, testimone di un passato antico e ricco di vicende.

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