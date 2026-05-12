Nel cuore dell'Italia si trova l'Isola delle regine | la Martana è un luogo magico con una storia millenaria

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore dell'Italia centrale si trova l’Isola Martana, conosciuta anche come l’Isola delle regine. Situata nella zona della Tuscia laziale, nei pressi di Viterbo, questa piccola isola privata vanta una storia che risale a diversi secoli fa. La sua posizione e le sue caratteristiche hanno contribuito a renderla un luogo di interesse storico e archeologico, testimone di un passato antico e ricco di vicende.

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Nella Tuscia laziale, vicino a Viterbo, si trova una piccola isola privata che ha una storia davvero particolare e antichissima: l'Isola Martana, detta anche delle regine. Qui, tra miti e leggende, la natura selvaggia si intreccia in modo armonioso con le ville private e, previa autorizzazione, è possibile anche visitarla.🔗 Leggi su Fanpage.it

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