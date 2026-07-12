tootsie un dustin hoffman portentoso

TOOTSIE Rai Movie ore 23.25. Con Dustin Hoffman, Jessica Lange e Dabney Coleman. Regia di Sydney Pollack. Produzione USA 1982. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA Un attore senza scritture fa un gesto disperato. Si traveste da donna e in abiti femminili sostiene il provino per un ruolo di infermiera in una serie televisiva. Ottiene la parte e presto un grandissimo successo. La finzione resiste finchè si innamora di una collega e non può non gettare la maschera. PERCHE' VEDERLO Perchè Dustin Hoffman è portentoso la sceneggiatura è ricca di spunti felicissimi e anche i comprimari funzionano alla grande (Charles Durning, Dabney Coleman e Jessica Lange che si prese un Oscar). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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