Da Dustin Hoffman a Keira Knightley | le star a Wimbledon per la semifinale Sinner-Djokovic

Alle 17.30, sul campo centrale di Wimbledon, si è disputata la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La partita ha determinato chi avrebbe accesso alla finale per il titolo Slam. Numerosi spettatori e alcune celebrità, tra cui Dustin Hoffman e Keira Knightley, erano presenti per assistere all'evento. La sfida si è svolta nel rispetto del programma ufficiale del torneo. La partita ha visto i due giocatori confrontarsi in un match che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Sono scesi in campo poco prima delle 17.30. Jannik Sinner e Novak Djokovic si giocheranno oggi sul campo centrale di Wimbledon un posto in finale per il titolo Slam, in una partita che promette non poche sorprese. L’italiano è reduce dalla sua prima vittoria lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, mentre il serbo ne ha già in tasca ben sette, di cui l’ultima nel 2022. Chi dei due avrà la meglio sfiderà domenica in finale il tedesco Alexander Zverev (vincitore solo qualche settimana fa del suo primo Slam al Roland Garros). Avvistate in tribuna per assistere alla seconda semifinale sul campo più famoso dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, moltissime celebrities: da Dustin Hoffman (e moglie) a Keira Knightley e poi Anna Wintour, Baz Lurhmann, Rami Malek. 🔗 Leggi su D.repubblica.it

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