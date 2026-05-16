Un sacco bello 46 anni dopo | Verdone come Dustin Hoffman e lo schiaffo vero di Sergio Leone

A 46 anni di distanza, viene riproposto su Rete 4 il film d'esordio alla regia di Carlo Verdone, che vede l’attore protagonista insieme a un produttore noto per i suoi lavori cinematografici. Durante le riprese, Verdone ha avuto un episodio che ha coinvolto anche Sergio Leone, con un episodio che si è poi trasformato in un aneddoto famoso. La serata è dedicata a far sorridere il pubblico, riproponendo un momento significativo della carriera del regista e attore italiano.

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La notte di Rete 4 è dedicata all'insegna della risata, viene riproposto l'esordio alla regia di Carlo Verdone che, sul set, è stato protagonista di un gustoso (e doloroso retroscena) insieme al produttore Sergio Leone. Torna stanotte su Rete 4 a mezzanotte e mezzo l'esordio alla regia di Carlo Verdone, Un sacco bello, caleidoscopica commedia che vede l'attore nei panni di alcune delle macchiette che lo accompagneranno a lungo nel corso della sua carriera. Enzo, Leo Nuvolone e Ruggero si muovono in una Roma assolata e semideserta a Ferragosto, combinando guai e dando vita a gag esilaranti. Durante la lavorazione non tutto è filato liscio, come ha rivelato lo stesso Verdone raccontando il coinvolgimento del produttore Sergio Leone, presente sul set e attento a ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un sacco bello 46 anni dopo: Verdone come Dustin Hoffman e lo schiaffo (vero) di Sergio Leone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SAL DA VINCI DOPPIATO DA CIRO SUL DIVANO Sullo stesso argomento Perché si sente una bomba in Un sacco bello? Verdone spiega il vero motivoA 46 anni dall’uscita nelle sale, Un sacco bello continua ad essere una delle commedie italiane più amate dai fan di Carlo Verdone. Verdone: "Rimpiango Roma di 'Un sacco bello', oggi invasa da turisti"“È un giorno particolare, perché per la prima volta vedrò ‘Un sacco bello’ in sala.