Toni Nadal ha commentato le prestazioni dei due tennisti, affermando che Sinner ha una maggiore solidità mentale, mentre Zverev dovrebbe adottare uno stile più aggressivo. Ha anche riferito di aver dato consigli specifici a Zverev per migliorare il suo gioco. Tra i pochi a aver vinto sia Roland Garros che Wimbledon nello stesso anno ci sono anche altri atleti, oltre a Rafa Nadal, che ha conquistato 16 titoli Slam come allenatore.

Tra i pochissimi che nell’Era Open sono riusciti a completare la doppietta Roland Garros-Wimbledon lo stesso anno c’è anche il nipote Rafa con cui ha vinto 16 Slam da allenatore. Oggi Sascha Zverev, che Toni Nadal conosce bene e di cui è stato consigliere l’anno scorso ospitandolo alla Nadal Academy, potrebbe raggiungere questa élite che racchiude solo sei giocatori. C’è però l’ostacolo Sinner, che lo ha battuto nelle ultime nove occasioni e che in semifinale contro Djokovic si è ritrovato. Toni, pochissimi giocatori nell’Era Open sono riusciti a vincere Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno. Zverev ha quello che serve per riuscirci? "Credo che Zverev abbia chiaramente la possibilità di riuscirci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Toni Nadal: "Sinner più forte di testa, Zverev deve essere più aggressivo. Gli ho consigliato di..."

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