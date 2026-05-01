Nell’ultimo quarto di finale del torneo ATP di Madrid, quarto Masters 1000 dell’anno, Alexander Zverev ha dichiarato di aver cercato di essere più aggressivo e di evitare di prolungare gli scambi con il suo avversario. La partita si è svolta su un campo in terra battuta e ha visto il tedesco affrontare il giocatore italiano. Zverev ha poi commentato le strategie adottate durante l’incontro.

Nell’ultimo quarto di finale del torneo ATP di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, Alexander Zverev piega Flavio Cobolli 6-1 6-4 in un’ora e trentadue minuti, stacca il pass per la semifinale del torneo spagnolo e si prende la rivincita dopo la sconfitta subita nella recente semifinale del torneo di Monaco. Il tedesco affronterà nel secondo match delle semifinali il belga Alexander Blockx, autentica rivelazione del torneo che nei quarti ha eliminato il detentore del titolo Casper Ruud. Nel post partita il numero tre del mondo si è soffermato sulla tattica usata contro Cobolli e ha delineato che tipo di match si aspetta contro il belga. Le chiavi tattiche della vittoria sull’italiano: “ Credo che una delle chiavi di questa vittoria sia stata cercare di giocare un po’ più velocemente fin dal primo punto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zverev: “Ho cercato di essere più aggressivo e di non allungare gli scambi con Cobolli”

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