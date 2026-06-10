Toni Nadal ha affermato che Alexander Zverev è più forte di Stan Wawrinka e che ora può avvicinarsi a Sinner e Alcaraz. La dichiarazione è stata rilasciata senza mezzi termini, indicando una valutazione diretta delle capacità del tennista tedesco rispetto ad altri giocatori di alto livello. La posizione di Nadal si inserisce nel discorso sulle performance attuali dei giocatori nel circuito internazionale.

Una posizione molto chiara. Toni Nadal non ha mai tergiversato troppo nell’esprimere le proprie idee sull’attualità del tennis internazionale. Il Roland Garros si è chiuso col trionfo del tedesco Alexander Zverev, primo sigillo in un Major del tedesco. Per Sascha un’affermazione molto significativa, in cinque set contro Flavio Cobolli. Ai microfoni di Radioestadio, il celebre zio Toni ha commentato quanto accaduto sulla terra rossa di Parigi. “ Da molti anni, Zverev aveva l’ossessione di vincere uno Slam. Questo crea molta tensione. Ama il tennis. Questa vittoria lo avvicinerà a Sinner e Alcaraz e gli permetterà di giocare in modo molto più aggressivo “, ha affermato il tecnico spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Toni Nadal esalta Zverev: “È più forte di Wawrinka, ora può avvicinarsi a Sinner e Alcaraz”

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